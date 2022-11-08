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Gündem Sokakta başıboş tek bir köpek bırakılmasın
Gündem

Sokakta başıboş tek bir köpek bırakılmasın

Başıboş köpeklerin sokaklarda estirdiği terör her gün farklı bir şekilde sürerken Bitlis’te başıboş köpeğin ısırdığı iki çocuktan birinin kuduz tanısıyla uyutulması, bir türlü çözülemeyen köpek sorununu yeniden gündeme getirdi. Başıboş köpek sorununu dünyada sadece Hindistan, Taiwan ve Türkiye kısırlaştırılarak çözmeye çalışırken, sayıları her gün artan binlerce mağdur, yetkililere tüm dünyada olduğu gibi, ‘Sokaklarda sıfır başıboş köpek politikası” çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 10:23:00 -
Sokakta başıboş tek bir köpek bırakılmasın

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Bu yılın ilk 10 ayında 30’a yakın insan başıboş köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybetti.

Son olarak Bitlis’te başıboş köpeğin ısırması sonucu iki çocuk yaralandı. Çocuklardan biri kuduz tanısıyla uyutulmaya devam ederken, saldırıya uğrayan diğer çocuk P.E ise sağlığına kavuşarak evine döndü.

Yaşanan saldırılar sonucunda faaliyetlerini belirsiz bir süre askıya aldığını duyuran ancak Bitlis’te yaşanan saldırı sonrasında tekrar faaliyete geçen Başıboş Köpek Platformu sosyal medya hesabı üzerinden, dünyada sadece Türkiye, Hindistan ve Taiwan'ın uyguladığı kısırlaştırma politikasına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

5 maddelik çözüm önerisi!

Verilerde, Türkiye’de 2000 yılında 80 bin olan kuduz temaslı vaka sayısının 2019 yılında 309 bine dayandığını ifade etti. 2000 ve 2019 yılları arasında yaşanan vaka sayılarının nüfusa oranla yaklaşık 3 kat arttığı vurgulandı.

Sıfır Başıboş Köpek Politikası talebinde bulunan mağdurlar ise, “Barınaklar dışında usulsüz beslenmeye engel olunmasını, başıboş köpeklerin görevliler tarafından toplatılmasını, toplatılan köpeklerin geçici barınaklara yerleştirilmesini, yerleştirilen köpeklerin belirli bir süre sahiplendirilmesi ve son olarak sahiplenilmeyen köpeklerin acısız bir şekilde uyutulması” şeklinde 5 maddelik bir çözüm önerisi sundular.

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Yorumlar

Rabia Zafer

KESİNLİKLE SOKAKLARDA BAŞI BOŞ KÖPEKLER OLMAMALUDIR .

Fırat

Üç defa saldırısına uğrayıp yaralandım yıllardır parklarda ve sokaklarda yürüyemiyoruz .Türkiye de parklar ve sokaklar köpekler için yapılıyor .bütün belediyelere sesleniyorum o parkları başınıza çalın
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