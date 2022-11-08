Sokakta başıboş tek bir köpek bırakılmasın

Oğuzhan Gültekin Ankara

Bu yılın ilk 10 ayında 30’a yakın insan başıboş köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybetti.

Son olarak Bitlis’te başıboş köpeğin ısırması sonucu iki çocuk yaralandı. Çocuklardan biri kuduz tanısıyla uyutulmaya devam ederken, saldırıya uğrayan diğer çocuk P.E ise sağlığına kavuşarak evine döndü.

Yaşanan saldırılar sonucunda faaliyetlerini belirsiz bir süre askıya aldığını duyuran ancak Bitlis’te yaşanan saldırı sonrasında tekrar faaliyete geçen Başıboş Köpek Platformu sosyal medya hesabı üzerinden, dünyada sadece Türkiye, Hindistan ve Taiwan'ın uyguladığı kısırlaştırma politikasına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

5 maddelik çözüm önerisi!

Verilerde, Türkiye’de 2000 yılında 80 bin olan kuduz temaslı vaka sayısının 2019 yılında 309 bine dayandığını ifade etti. 2000 ve 2019 yılları arasında yaşanan vaka sayılarının nüfusa oranla yaklaşık 3 kat arttığı vurgulandı.

Sıfır Başıboş Köpek Politikası talebinde bulunan mağdurlar ise, “Barınaklar dışında usulsüz beslenmeye engel olunmasını, başıboş köpeklerin görevliler tarafından toplatılmasını, toplatılan köpeklerin geçici barınaklara yerleştirilmesini, yerleştirilen köpeklerin belirli bir süre sahiplendirilmesi ve son olarak sahiplenilmeyen köpeklerin acısız bir şekilde uyutulması” şeklinde 5 maddelik bir çözüm önerisi sundular.