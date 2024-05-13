Sokakların köpeklerden temizlendiğini gören sözde hayvansever ağza alınmayacak hakaretler savurdu!
Sözde hayvanseverlerin engellemesine karşın Konya Büyükşehir Belediyesi başıboş sokak köpekleriyle mücadelesini sürdürüyor.
Konya'da sokaklar ve parklar başıboş köpeklerden temizlenirken sözde bir hayvansever yetkililere hakaretler savurdu.
Konya'daki bir parkta başıboş köpek kalmadığını gören kişi, ağza alınmayacak ifadelerle iktidarı hedef aldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi sokaklardan topladığı başıboş köpekleri barınaklara sevk ediyor.
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