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Dünya Sokaklarımız Irak'a benzedi diye ağlaşıyorlar
Dünya

Sokaklarımız Irak'a benzedi diye ağlaşıyorlar

ABD'deki Kongre baskınından sonra Ulusal Muhafızlar'ın Washington sokaklarında konuşlandırılmasını yorumlayan Wolf Blitzer, manzara için, Irak'taki savaş alanlarını hatırlattığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 23:26:00 - 2021-01-16 23:30:35
Sokaklarımız Irak'a benzedi diye ağlaşıyorlar

ABD Kongresi'nde 5 kişinin ölümüne yol açan kanlı baskının ardından başkent Washington DC ve çevresinde Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

Başkan seçilen Joe Biden'ın Kongre binasında 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreninden önce güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Washington alarmda

Eli silahlı güvenlik güçlerinin yanı sıra zırhlı araçlar çeşitli noktalarda konuşlandırılırken, durumu "yeni normal" olarak nitelendiren Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, bu tablonun yemin töreninden sonra da devam edeceğini söyledi.

CNN sunucusundan ulusal muhafız paylaşımı

ABD basını, Washington DC'deki olağanüstü hal görüntülerine geniş yer verirken, CNN International sunucusu Wolf Blitzer, sosyal medya hesabından Ulusal Muhafızlar'ın olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Blitzer, "Bu Ulusal Muhafız birliklerini, Kongre binası yakınında bile olmayan bir Washington sokağında gördüm." diye yazdı.

"Bağdat'ı Musul'u Hatırlatıyor"

Pek çok sokağın kapatıldığını belirten sunucu Wolf Blitzer, paylaşımının devamında görüntüler hakkında, "Bana Bağdat'ta, Musul'da ya da Felluce'de gördüğüm savaş bölgelerini hatırlatıyor. Çok üzücü." dedi.

Irak Savaşı

ABD iki kez Irak'a savaş ilan etti. Bu savaşlarda 1 milyondan fazla insanın can verdiği tahmin ediliyor.

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