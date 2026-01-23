  • İSTANBUL
Gündem Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Iğdır’da Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek sokakları terörize etmeye kalkışan koroya yargı "dur" dedi. İzinsiz gösteri sırasında polise mukavemet eden ve çıkan olaylarda 3 polisin yaralanmasına sebep olan grubun elebaşlarından DEM Parti İl Eş Başkanı Deniz Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün DEM Parti Iğdır İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup, Suriye’de köşeye sıkışan bölücü terör örgütü uzantılarına destek vermek amacıyla oturma eylemi ve yürüyüş yapmak istedi. Emniyet güçlerinin "izinsiz gösteri" uyarısını hiçe sayan ve halkın huzurunu bozmayı hedefleyen grup, dağılmak yerine polise direnince ortalık karıştı.

 

3 Polis Memuru Yaralandı

Hukuk tanımaz grubun taşkınlıkları üzerine emniyet güçleri müdahalede bulundu. Olaylar sırasında, güvenliği sağlamakla görevli 3 kahraman polis memurunun yaralandığı bildirildi. Müdahale neticesinde aralarında Deniz Kaynar’ın da bulunduğu 48 kişi "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak" ve "görevli memura mukavemet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

 

Yargı Tokadı Gecikmedi

Gözaltına alınanlardan 30 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, aralarında Kaynar’ın da bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden:

 

  • Deniz Kaynar: Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Medet Serhat: Hakkında ev hapsi kararı verildi.
  • Halil Tören: Yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
  • Diğer 15 Şüpheli: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Bölücü Senaryo Yine Tutmadı

Suriye’de PKK/PYD unsurlarının yaşadığı bozgunu Türkiye içine taşımaya çalışan bu kirli zihniyet, Iğdır’da devletin kararlı duruşuna tosladı. Halkın huzuruna kasteden ve polise el kaldıran şahısların tutuklanması, sokakları karıştırma hayali kuran odaklara bir kez daha ders oldu.

