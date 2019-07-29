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Sokaklardaki ahlaksızlığa sert tepki: Dekolteyi geçtim edep dışı...

Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev, yaz sıcaklarının etkisini iyice artırmasıyla birlikte sokaklarda yatak odası kıyafetleriyle dolaşan kadınlara sert tepki gösterdi. Türküsev, genç kızları ve kadınları ahlâklı ve edepli olmaya davet etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:04

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Sokaklarda görülen ahlaksız görüntülere Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev, sosyal medyadan paylaştığı videoyla sert tepki gösterdi.

Türküsev, Hadise’ye tepki gösterdi!

Sözde şarkıcı Hadise’nin sosyal medya hesabından paylaştığı ahlak sınırlarını zorlayan videosunun Türkiye’de çok konuşulduğunu hatırlatan Sevda Türküsev, “Böyle bir şeyi tasvip etmem mümkün değil ama hiç değilse estetik olsaydı. Bana göre tamamen pornografik olmuş.” eleştirisinde bulundu.

“‘Cesaret’ kavramını kadınlara yanlış pompaladılar”

Kadın kimliği üzerinden kadınların aşağılandığına işaret eden Sevda Türküsev, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yıllardır kadın kimliği üzerinden ‘cesurca pozlar verdi’ diyorlar, soyunan kadına. Bu tip videolara ‘cesurca videolar paylaştı’ diyerek bir neslin beynine ‘cesaret’ kavramını böyle yanlış pompaladılar.

“‘Bir toplumu ayakta tutan aile’ diyoruz ama bu duruma gelmişiz”

Havaların sıcaklığı ile birlikte sokaklarda yatak odası kıyafetleriyle genç kızların ve kadınların dolaştığını ve bundan büyük bir rahatsızlık duyduğuna dikkat çeken Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev, sözlerini şöyle tamamladı:

Sokaklar bakıyorsunuz; dekolteyi geçtim, açıklığı geçtim ama gerçekten edep dışı kıyafetler o kadar rahat giyiniliyor ki. Niye? Çünkü çok cesuruz. Çünkü çok moderniz, öyle mi? Bekaret yaşı 14’lere inmiş, evlilikler azalmış, boşanmalar çoğalmış, evlilik yaşı yükselmiş ve ‘bir toplumu ayakta tutan şey aile’ diyoruz ama bu duruma gelmişiz.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:04
  1. Sevda Türküsev
  2. Hadise

YORUM YAZ

  • Hayri YazanHayri Yazan14 dk önce
    Reklamın iyisi kötüsü olmaz! Bu ahlaksızlığın derdi Akit'e mi düştü de haber yapıyorsunuz!? Zaten bunları haber yapmasanız unutulup gidecekler. Yakıştıramadım.
  • EymanEyman17 dk önce
    Gölgede uzanmış sineklenen kı...nı yalayan k.pek için her şey doğal.
  • Bu kadar duyarsızlık olmaz Bu kadar duyarsızlık olmaz 24 dk önce
    Halk tepki göstermiyor bunlara. Fah.şe gibi sokaklarda geziyorlar. Yöneticilere bakıyorda bir de kendine baksın halk.

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