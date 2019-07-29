Sokaklardaki ahlaksızlığa sert tepki: Dekolteyi geçtim edep dışı...

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Sokaklarda görülen ahlaksız görüntülere Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev, sosyal medyadan paylaştığı videoyla sert tepki gösterdi.

Türküsev, Hadise’ye tepki gösterdi!

Sözde şarkıcı Hadise’nin sosyal medya hesabından paylaştığı ahlak sınırlarını zorlayan videosunun Türkiye’de çok konuşulduğunu hatırlatan Sevda Türküsev, “Böyle bir şeyi tasvip etmem mümkün değil ama hiç değilse estetik olsaydı. Bana göre tamamen pornografik olmuş.” eleştirisinde bulundu.

“‘Cesaret’ kavramını kadınlara yanlış pompaladılar”

Kadın kimliği üzerinden kadınların aşağılandığına işaret eden Sevda Türküsev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllardır kadın kimliği üzerinden ‘cesurca pozlar verdi’ diyorlar, soyunan kadına. Bu tip videolara ‘cesurca videolar paylaştı’ diyerek bir neslin beynine ‘cesaret’ kavramını böyle yanlış pompaladılar.”

“‘Bir toplumu ayakta tutan aile’ diyoruz ama bu duruma gelmişiz”

Havaların sıcaklığı ile birlikte sokaklarda yatak odası kıyafetleriyle genç kızların ve kadınların dolaştığını ve bundan büyük bir rahatsızlık duyduğuna dikkat çeken Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sokaklar bakıyorsunuz; dekolteyi geçtim, açıklığı geçtim ama gerçekten edep dışı kıyafetler o kadar rahat giyiniliyor ki. Niye? Çünkü çok cesuruz. Çünkü çok moderniz, öyle mi? Bekaret yaşı 14’lere inmiş, evlilikler azalmış, boşanmalar çoğalmış, evlilik yaşı yükselmiş ve ‘bir toplumu ayakta tutan şey aile’ diyoruz ama bu duruma gelmişiz.”