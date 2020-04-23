Sokak tören alanına çevrildi, çocuklara hediyeler dağıtıldı

Sakarya’da bir sokak 23 Nisan dolayısıyla çevre sakinleri tarafından tören alanına çevrildi. Sokağa giden Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sokakta çocuklara hediyeler verip bayramlarını kutlayarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelmesi üzerine Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Kesici Sokak’ta çevre sakinleri sokağı adeta tören alanına çevirdi. Tören alanına çevrilen sokakta devriye gezen polis ekiplerini gören vatandaşlar, Emniyet Müdürünün mahalleye gelmesini istedi. Vatandaşların isteğini kırmayan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya sokağa geldi. Vatandaşlar ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Kaya, onların coşkusuna ortak olarak, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarı yapan ve bu tür bayramların ilk ve son kes evlerde kutlanmasının temennisinde bulunan Emniyet Müdürü Kaya, “Umarım bu güzel bayramlarımızı ilk ve son kez evimizde kutluyoruz. İnşallah bundan sonra sokaklarda kutlayacağız” dedi.