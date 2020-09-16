Sokak satıcılarına ağır darbe
İstanbul’da düzenlenen iki ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Esenler ve çevresinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 43 şüpheliden 42’si tutuklanmıştı. Temin ettikleri uyuşturucuyu İstanbul piyasasına sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, Fatih ve Gaziosmanpaşa’da yeni bir operasyon düzenledi. Fatih’te gerçekleştirilen operasyonda 20 kilo 700 gram 100 bin adet exstacy hap, 6 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonun devamında Gaziosmanpaşa’da ise polis, 79 kilo 160 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 400 gram kannabinoid ham maddesi ele geçirdi.