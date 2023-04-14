Sokak röportajında şaşırtan sözler! Oyunun rengini açıklayıp 'Komünistim ama FETÖ'cü değilim! sözleriyle isyan etti

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında, komünist olduğunu söyleyen vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajı sırasında komünist olduğunu belirten vatandaş, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini ifade etti:

"Ben, Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Komünistim ama milli olduğu için, anti-emperyalist olduğu için, bütün dünyaya meydan okuduğu için, son 5 yıllık sıkıntıların da hastalıklardan, depremlerden, savaşlardan kaynaklandığı için... İki sene sokağa çıkmadık ama biz emekliyiz, Tayyip Erdoğan yine de bizim maaşımızı vermeye devam etti. Bizi mağdur etmedi. Başka devlet olsaydı kimseye 5 kuruş vermezdi, veremezdi. İçimdeki vicdandan dolayı Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Komünistim ama FETÖ'cü değilim.