Sokak röportajında Kılıçdaroğlu'nu fena bombaladı: Kapasitesiz birine ben nasıl oy vereyim!

Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs'taki tarihi seçimlere artık sayılı günler kaldı. Siyaset arenasında yaşanan hareketlilik sokağa da yansıdı.

Bir sokak röportajında vatandaşlara cumhurbaşkanı tercihleri soruldu.

Elektronik mühendisi olduğunu söyleyen bir kadın vatandaş, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu geldiğinde neyi vaat edecek? Hayatı boyunca bir belde dahi yönetmemiş bir adamdan bahsediyoruz. İki tane tercih var bir adam düşün ki merdivene tersten biniyor, Konya’yı ülke olarak görüyor diğeri ise TCG Anadolu gemisini üretiyor, İHA üretiyor, SİHA üretiyor."

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kapasitesiz biri" olduğunu dile getiren kadın vatandaş, kendisini sokakta yandaşlıkla suçlayanlara ise şöyle cevap verdi:

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"6 tane uzmanlığım kimseden para almıyorum, yandaş değilim, ben ülkemi seviyorum. Biz Ekrem İmamoğlu’na burada oy verdik, her gün onun pişmanlığını yaşıyoruz. Elektronik mühendisiyim Japonya’da iki sene eğitim gördüm, bana bir soru soruyor cevap veriyorum kesiyor bana yandaş diyor. Ekonomi de depremde toplu mücadeleyi gerektirir."