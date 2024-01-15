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Yerel Sokak ortasındaki silahlı çatışma kamerada
Yerel

Sokak ortasındaki silahlı çatışma kamerada

Yeniakit Publisher
2024-01-15 08:10:00 -

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştı. 4 kişinin yaralandığı çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Örnekköy Pazaryeri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.U. (16), sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle tartıştıktan sonra evine dönüp pompalı tüfeği aldı. Ailenin evine pompalı tüfekle ateş eden H.U.'ya aile bireyleri de yine pompalı tüfekle karşılık verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çatışma sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

"Teksas'a çevirdiler"

Sokakta çıkan çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sokaktan kendisine pompalı tüfekle ateş eden bir kişiye çatıdan pompalı tüfekle karşılık verildiği anlar yer aldı. Daha sonra çatıdan ateş eden kişinin elindeki silahı başka bir kişinin alıp götürdüğü anlar da yer aldı. Görüntüyü çeken vatandaşın, "Teksas'a çevirdiler" diye bağırıp tepki vermesi de dikkat çeken detay olarak yer aldı.

1 gözaltı

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.U. (16) adlı genci suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. H.U.'ya pompalı tüfekle karşılık veren şüpheliyi tespit etme çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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