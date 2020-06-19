Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen başka bir şahsı motosiklet kullandığı sırada bacaklarından vurarak olay yerinde kaçtı. Bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralanarak kullandığı motosikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Özyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında C.A. (60), husutmetlisi olduğu öğrenilen A.K. (62) ile yolda karşılaştı. C.A., belinden çıkardığı tabancayla motosiklet üzerinde bulunan A.K.’nin bacaklarına doğru 6 el ateş etti. Bacaklarına mermilerin isabet ettiği A.K., yaralanarak mosotikletten düştü. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. A.K.’yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan C.A. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak göz altına alındı.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan A.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.