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Sokak ortasında korkunç infaz! 5 kurşun birden sıktı

Sivas'ta bir sanayii işçisi, sokakta karşılaşıp tartıştığı 3 çocuk babası Hasan Gültepe'yi, belinde taşıdığı tabancayla vurarak öldürdü.

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:48
Sokak ortasında korkunç infaz! 5 kurşun birden sıktı

Sivas'ta Ü.Ö. (18), sokak ortasında tartıştığı inşaat işçisi Hasan Gültepe'yi (38), tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi, 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan inşaat işçisi evli, 3 çocuk babası Hasan Gültepe ile sanayi işçisi Ü.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Ö. üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, Hasan Gültepe'ye 5 el ateş etti. Gültepe kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan Gültepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Hasan Gültepe'nin yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Yapılan incelemenin ardından Hasan Gültepe'nin cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Olayın ardından otomobille kaçan Ü.Ö. polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:48
  1. Sivas
  2. Sokak ortasında korkunç infaz
  3. cinayet
  4. Hasan Gültepe

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