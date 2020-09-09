  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sokak ortasında duran araç alev topuna döndü
Yerel

Sokak ortasında duran araç alev topuna döndü

İstanbul'da gece saatlerinde sokak ortasında duran bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 07:53:00 -
Sokak ortasında duran araç alev topuna döndü

İstanbul'da gece 03.00 sıralarında sokak ortasında uzun süredir kullanılmayan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay Güngören'de Mareşal Çakmak Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta yaşandı. Sokak ortasında duran ve uzun süredir kullanılmayan panelvan tarzı bir araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Alevlerin kısa sürede tüm aracı kaplamasıyla mahalleli büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, panelvan araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de alev alıp yanan araç üzerinde çalışma yaparak yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
530 milyon lira kaynak aktarılmıştı! CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Gündem

530 milyon lira kaynak aktarılmıştı! CHP'li başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Zeydan Karalar eski adı Devlet Bahçeli olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 530 milyon lira kaynak akt..
Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret
Gündem

Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret

Erol Mütercimler hakkında katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik ağır hakaretlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuld..
Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim
Gündem

Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim

SMA hastaları için yardım çağrılarıyla gündeme gelen oyuncu Bergüzar Korel, bazı ünlü isimlerin yardıma muhtaç olan SMA hastalarından paylaş..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı