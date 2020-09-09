Sokak ortasında duran araç alev topuna döndü

İstanbul'da gece 03.00 sıralarında sokak ortasında uzun süredir kullanılmayan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay Güngören'de Mareşal Çakmak Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta yaşandı. Sokak ortasında duran ve uzun süredir kullanılmayan panelvan tarzı bir araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Alevlerin kısa sürede tüm aracı kaplamasıyla mahalleli büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, panelvan araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de alev alıp yanan araç üzerinde çalışma yaparak yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.