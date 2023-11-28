Sokak ortasında dehşet… Erkek arkadaşını öldürdü
Ankara Mamak'ta bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekipleri zanlıyı, olay yerinde cinayet silahıyla birlikte gözaltına aldı.
Ankara'da Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak'ta silah sesi geldiği ve bir kişinin vurulduğu bilgisi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
CİNAYET MAHALİNDE SİLAHLIYLA YAKALANDI
Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve Hasan D'nin gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen N.Ş'yi, olay yerinde cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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