  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kumarhaneler kralının arazisine rezidans yatırımı! Tinerci mekanı olmuştu yıkıldı

Çiftçilere yüzde 150 zam müjdesi! Türkiye kararı: Tarım bakanlığı açıkladı! İşte masadaki diğer ihtimaller...

ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde: Fransızlar da orada! Gövde gösterisi ne anlama geliyor?

OYAK’ın yüzde 60’lık hissesi satılıyor! Tayvanlı şirket alacak

‘Doları apar topar elinizden çıkarın’ diyen Necmettin Batırel duyurdu! Enflasyon dinozor değil kuzu olacak!

Denizin altında güçlü olan ülkeler açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada yer aldı

Gazze'de "insani ara" 2 gün daha uzatıldı

'Orta Koridor' için Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin! Direnci artırabilir: Ekonomik ticaret için harekete geçildi

Gazze'de şaşılacak olay! Bir bebek 37 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı

ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz tahliye edildi
Gündem Sokak ortasında dehşet… Erkek arkadaşını öldürdü
Gündem

Sokak ortasında dehşet… Erkek arkadaşını öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-11-28 08:27:00 -

Ankara Mamak'ta bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekipleri zanlıyı, olay yerinde cinayet silahıyla birlikte gözaltına aldı.

Ankara'da Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921. Sokak'ta silah sesi geldiği ve bir kişinin vurulduğu bilgisi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET MAHALİNDE SİLAHLIYLA YAKALANDI

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve Hasan D'nin gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen N.Ş'yi, olay yerinde cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3 yaşındaki Lina'yı öldürüp derin dondurucuda saklamışlardı! Kan donduran cinayette yeni gelişme!
3 yaşındaki Lina'yı öldürüp derin dondurucuda saklamışlardı! Kan donduran cinayette yeni gelişme!

Yerel

3 yaşındaki Lina'yı öldürüp derin dondurucuda saklamışlardı! Kan donduran cinayette yeni gelişme!

Kayıp ilanı verilen kadın, evdeki bazanın altında ölü bulunmuştu! Cinayetin sebebi herkesi şok etti! Yuh artık be, yuh
Kayıp ilanı verilen kadın, evdeki bazanın altında ölü bulunmuştu! Cinayetin sebebi herkesi şok etti! Yuh artık be, yuh

Gündem

Kayıp ilanı verilen kadın, evdeki bazanın altında ölü bulunmuştu! Cinayetin sebebi herkesi şok etti! Yuh artık be, yuh

Türkiye'nin konuştuğu cinayette ayrıntılar netleşti! İş insanı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detay
Türkiye'nin konuştuğu cinayette ayrıntılar netleşti! İş insanı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detay

Yaşam

Türkiye'nin konuştuğu cinayette ayrıntılar netleşti! İş insanı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detay

Suç dizilerini izleyip 'meraktan' cinayet işledi!
Suç dizilerini izleyip 'meraktan' cinayet işledi!

Dünya

Suç dizilerini izleyip 'meraktan' cinayet işledi!

Ankara’da bir günde ikinci komşu gürültüsü cinayeti: Ölü ve yaralılar var
Ankara’da bir günde ikinci komşu gürültüsü cinayeti: Ölü ve yaralılar var

Yaşam

Ankara’da bir günde ikinci komşu gürültüsü cinayeti: Ölü ve yaralılar var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Böyle devam, eee, nasıl öldürdü, anlat hele

Bolca cinayet haberleri vermeniz ümitlerimizi koruyoruz, Almanya olacak haliniz yok ya
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23