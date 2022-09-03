  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sokak ortasında dehşet anları
Gündem

Sokak ortasında dehşet anları

Karaman'da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki yaşlı adam birbirini bıçak ve silahla ağır yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 12:49:00 -
Sokak ortasında dehşet anları

Olay, Fenari Mahallesi 293 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaşan Zekeriya K. (67) ile Hayrettin A. (58) arasında küfür meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın biranda kavgaya dönüşmesi üzerine Zekeriya K., belinden çıkardığı bıçak ile Hayrettin A'ya saldırdı.

O sırada Hayrettin A. da yine belinden çektiği tabanca ile Zekeriya K'ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Zekeriya K. ile bıçak darbesi ile yaralanan Hayrettin A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavileri devam eden her iki yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği sokağı trafiğe kapatarak olay yeri incelemesi yaptı.

Öte yandan, Hayrettin A'nın olayın yaşandığı sokakta oturduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23