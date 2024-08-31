Sokak ortasında cinsel ilişki rezaletleri! Bu ‘hayvanlara’ kim dur diyecek?

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İstanbul Bebek sahilinde halka açık bir şekilde yaşanan cinsel ilişki rezaleti gündemdeki yerini korurken son dönemde ahlaktan nasip almamış çok sayıda alçak hayvanlar gibi sokaklarda çiftleşmeye başladı.

İzmir Alsancak’ta Kordon sahilinde, İstanbul Yenikapı’da, Kocaeli Yarımca Sahili’nde ve Zonguldak sahilde peşi sıra patlak veren sokakta fuhuş görüntüleri kamuoyunda tepkiye neden oldu. Yıllardır zinanın serbest bırakılması isteyen laikçi azınlığın dayatması çürümeyi beraberinde getirdiğini, bu tür ahlaksızlıklara önlem alınmadığı takdirde bir salgına dönüşebileceğini ve ülkenin bu tür rezaletlere insanların tanık olabileceğini belirten uzmanlar ‘devletin zinayı yasaklamasını ve özelliklede sokaklardaki gayri meşru ilişkiye sert yaptırımlar getirilmesi gerektiğini ifade etti.

DEVLETİMİZ BU SAPKINLARA DUR DEMELİ!

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, “Siyonist ve emperyalist güçler ülkemizi darbe, 6+1’lik masa başı oyunlarla ve sokak olaylarıyla (Gezi) ele geçiremeyince bu sefer de Türk Gençliğini sapık ve sapkınlığa yönelterek başka bir yol mu denemeye çalışıyor! Cennet Mekân Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi’nin çok önemli bir sözü geliyor aklımıza “Bir milleti savaş olmaksızın yıkmak isterseniz, çıplaklığı ve zinayı genç nesilde yayın.” Son günlerde; İzmir İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerimiz başta olmak üzere herkesin gözleri önünde açık açık cinsel ilişkiye girenleri, çıplaklığı ve zinayı normal bir şeymiş gibi göstermeye çalışan bazı kişi ve kişileri görmekteyiz! Mustafa Kemal’in askeri olduğunu iddia eden bu çevreler, LGBT sapkınlığına verdiği destekle ve MİLLİ TAKIMLARIMIZIN içine kadar homoseksüellik alçaklığını sokmayı başarmasıyla beraber ülke gençliğinin üzerinden yeni bir kirli oyun mu deniyorlar?? Peki bunların arkasında kimler var? Hangi emperyalist güçler bu girişimleri yaptırıyor? Devletimizin yetkili kurumları neden bunlara müdahale etmiyor? Abdestli İmanlı ve İnançlı dedelerimizin nesillerini ne hale sokmaya çalışıyorlar? Devletimiz ivedi bir şekilde bu kabul edilemez sapkınlıklara müdahale etmeli, Ümmetin son kalesi Türkiye’yi sapık ve sapkınlık emellerine düşürmek isteyenlere de asla fırsat vermemelidir” ifadelerini kullandı.

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