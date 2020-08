Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşam mücadelesini kazandı

İzmir'de tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan, çocuğunu korumak için üzerine kapanması sonucu böbrek ve karaciğerinden yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi - A.T.: - "Bir böbreğim alındı, zarar gören karaciğerim onarıldı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Ben her fedakar anne gibi çocuğumu korudum, doktorlar da beni yaptıkları tedaviyle sağlığıma kavuşturdu" - Doktor Abidin Tuna: - "Hastamıza 8 ünite kan verdik. Zamanında müdahale edilmeseydi kaybedebilirdik. Yaşadıklarını öğrenince onun kahraman bir anne olduğunu anladım"