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Sokak ortasında 2 kadını vurdular!

İstanbul Esenyurt'ta 2 kadın sokak ortasında silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:40
Sokak ortasında 2 kadını vurdular!

Olay saat 09.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 3088 üzerinde meydana geldi. 2 kadını takip eden saldırgan ya da saldırganlar sokakta kimsenin olmadığını görünce kadınlara ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması başlattı. Ekipler sokakta bir bıçak ve yol kenarında otların arasında bir pompalı tüfek buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:40
  1. Silahlı saldırı
  2. kadına şiddet
  3. 2 kadın vuruldu
  4. sokak ortasında vurdular

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