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Sokak lambası altında ders çalışan çocuğa talih kuşu kondu

Bahreynli bir milyoner, Peru'da sokak lambası altında ders çalışan çocuğa ev bağışladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:17

Bahreynli Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, ailesinin yaşadığı evde elektrik olmadığı için sokak lambasının altında ödevini yapan 11 yaşındaki çocuğa ev bağışladı.

Sokak lambasının altında ödev yaptı

Birkaç hafta önce, Peru'nun Moche bölgesinde bir sokak lambasının ışığı altında ödevini yapan çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş tüm dünyaya yayılmıştı.

Bahreynli milyoner küçük çocuğu ziyaret etti

Görüntülerden etkilenen Bahreynli milyoner Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek, 5'nci sınıfa giden 11 yaşındaki Victor Martin Angulo'nun yaşadığı mahalleyi ziyaret etti.

Ev bağışladı

Angulo'nun ve ailesinin yaşadığı zor durumun yanı sıra tüm çevrenin de yardıma muhtaç olması 31 yaşındaki iş adamını çok etkiledi. Victor ve ailesine bir ev bağışlayan Bahreynli milyoner, Victor'un annesinin istikrarlı bir şekilde çalışıp para kazanabilmesi için bir iş kurup, mahalledeki okula da maddi yardım sözü verdi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:17
  1. Yaqoob Yusuf Ahmed Mübarek
  2. Victor Martin Angulo

YORUM YAZ

  • HarunHarun2 sa önce
    Artık Sokaklar dolar ders çalışan çocuklarla. Adamlarda artık sözümona intihardan vazgeçerler. Onlarda Sokak Lambası altında kestane şeker satarlar olur biter.
  • ahmed saidahmed said2 sa önce
    ALLAH RAZI OLSUN

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