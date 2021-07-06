Sokak köpeklerinin saldırdığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan 11 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
Olay Akçakale İlçesi'ne bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi.
Bölgeden aktarılan bilgilere göre, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokak köpekleri 11 yaşındaki K.İ. isimli çocuğa saldırdı.
Saldırı sonrasında küçük çocukta birtakım sağlık sorunları yaşandığını fark eden ailesi, çocuğu doktora götürdü.
Kuduz tanısı konuldu
Kuduz tanısı konulan küçük çocuk Ankara'ya götürülerek tedavi altına alındı. Uzun süren tedaviye rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.
K.İ. isimli çocuğun cenazesi Şanlıurfa'ya götürülerek defnedilecek.
Olayın ardından çocuğun ailesinin belediyeye tazminat davası açmaya hazırlandığı ifade edildi.