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Yerel Sokak köpekleri yine dehşet saçtı!
Yerel

Sokak köpekleri yine dehşet saçtı!

Sakarya'da sokak köpekleri buzağıyı parçalara böldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 14:49:00 -
Sokak köpekleri yine dehşet saçtı!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sokak köpeği dehşeti yaşandı. Sokak köpekleri bu kez, saldırdığı buzağıyı parçalara ayırdı. Çiftçi Mustafa Çorbacıoğlu, geçim kaynağı olan hayvanlarının tehlike altında olduğunu aktararak duruma tepki gösterdi. Daha önceki zamanlar da sokak köpekleri tarafından tavuklarının telef edildiğini anlatan Hava Fideci, kendisinin de köpek saldırısına uğradığını söyledi. Çocukların okula giderken köpekler tarafından saldırıya uğradığını belirten Fideci, yetkililerden konuya ilişkin çözüm bulunması hususunda yardım istedi.

Buzağısının sokak köpekleri tarafından telef edildiğini söyleyen çiftçi Mustafa Çorbacıoğlu, "Sokak köpeği buzağımı avludan dışarı çıkartarak parçalamış. Bu köpekler daha öncesinde de benim ve komşumun tavuklarına saldırdı. Çiftçiliği 1973 yılından beri yapıyorum. Geçim kaynağımız bu zaten koronavirüs olayından bu yana hepten düşmüş haldeydik. 20 ayda bir inekten buzağı alıyoruz. Yazık günah değil mi bize. Bir sokak köpeği geliyor, buzağımızı parçalayıp gidiyor. Memleketimizde görüyoruz sokak köpeklerinin yaptığı vahim olayları, insanlar köpeklerden korkup canlarını arabaların önüne atıyor, ağaçlardan ve duvarlardan atlıyor. İlçe tarım olur, Erenler Belediyesi olur, bu il kuruluşlarından yardım istiyorum. Yetkililer, çözüm bulsun, köylüye yardım etsin ve bu zararımı telafi etsin." dedi.

Sabah okula giden çocukların köpeklerin saldırısına maruz kaldığın aktaran Hava Fideci, "Çiftçilik geçim kaynağımız. Tavuklarımı bahçenin içinde parçalamışlar. Bizde hayvan severiz ve bakıyoruz. Ama bunlar sokak köpekleri, bir yerden toplanıyor kulaklarında küpe var, diğer bir bölgeye bırakılıyor. Mahalle arasında çocuklar okula giderken köpeklerin saldırılarına maruz kaldıklarını söylüyorlar. Biz de bunları bildiriyoruz, toplanıyor. Bu adamın da geçim kaynağı bu bugün ona yarın bana. Marketlerde atılan yiyecekler ziyan olacağına barınaklara verilsin. Endişeleniyoruz, beni daha önce ısırdı ve nereden geldiğini anlamadık. Ben de maruz kaldım, daha önce şimdide hayvanlara saldırmaya başladılar." diye konuştu.

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