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Gündem Sokak köpekleri savunucularına öyle bir şey söyledi ki yer yerinden oynayacak.
Gündem

Sokak köpekleri savunucularına öyle bir şey söyledi ki yer yerinden oynayacak.

Yeniakit Publisher
2024-05-24 12:43:00 -

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir fenomen haline gelen SEÇİL isimli kullanıcı Sokak köpeklerine sahip çıkan bazı çevreler için sert konuştu. “Gazze’de ölen çocuklara ses çıkartmayanlar, sokak köpekleri için insancılık oynamaya başlamışlar. Sizi de onlar gibi uyutalım mı?” dedi.

Sosyal medya fenomeni yeni paylaştığı videosunda ‘Sokak köpekleri’ konusunu gündeme getirdi. “Görüyorum ki Gazze’de öldürülen çocuklar için ses çıkartmayanlar sokak köpekleri için insancılık rolü oynamaya başlamışlar. Size şunu söylim mi? O sokak köpeklerinin gezdiği yollarda sizin çocuklarınız yürümüyor…” dedi. İşte videonun tamamı…

 

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