Sokak köpekleri savunucularına öyle bir şey söyledi ki yer yerinden oynayacak.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir fenomen haline gelen SEÇİL isimli kullanıcı Sokak köpeklerine sahip çıkan bazı çevreler için sert konuştu. “Gazze’de ölen çocuklara ses çıkartmayanlar, sokak köpekleri için insancılık oynamaya başlamışlar. Sizi de onlar gibi uyutalım mı?” dedi.