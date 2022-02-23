Sokak köpekleri dehşeti yaşatmıştı! Küçük çocukla ilgili yeni gelişme

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde sokak köpeğinin saldırması sonucu burnundan ve dudağından yaralanan 12 yaşındaki Berat Sunar başarılı bir operasyon geçirdi.

Sulusaray ilçesinde ikamet eden Ayşe ve İbrahim Sunar çiftinin 3 çocuğundan Berat Sunar’a ekmek almaya giderken köpek saldırdı. 4 gün önce meydana gelen olayda sokak köpeği saldırısı sonucu burnu ve dudağında derin yarıklar oluşan Berat, ameliyata alındı.

"Köpek bana saldırdığında iterek uzaklaştırmıştım"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaklaşık 1,5 saat süren başaralı bir estetik operasyon geçiren Berat’ın tedavisi devam ediyor. Yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalışan Berat, duygularını dile getirerek “Rabbime şükür iyiyim. Doktor biraz iz kalacak dedi. Buna şükür. Lazer tedavisi göreceğim. Köpek bana saldırdığında iterek uzaklaştırmıştım. Uzaklaştırmasam yüzümden bir parça koparabilirdi. Daha kötü olabilirdi” dedi.

"Belediyenin biran önce düğmeye basıp bir şeyler yapmasını bekliyoruz"

Gaziantep’te pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Minik Asiye gibi ölümden dönen Berat’ın ailesi başkalarının canının yanmaması için önlem alınmasını istedi. Baba İbrahim Sunar, yaşadığı endişeyi dile getirerek, “Ameliyatı başarılı ile yapan doktorumuz kalem çiziği gibi bir izin olur veya olmaz gibi bizlere izah etti. Kendisinden rabbim razı olsun. Bizim isteğimiz Gaziatep’te Asiye’nin durumunu herkes gördü. Bizim çocuğumuzda tek tesellimiz doku kaybı olmaması. O nedenle kendimizi şanslı görüyoruz. Sulusaray ilçemizde barınak yok. Belediyenin biran önce düğmeye basıp bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı’mızda belediyelere barınak yapılması için talimat verdi. İnşallah bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşmayız. Yasal girişimde bulunup olayla ilgili şikayetçi olacağız” diye konuştu.

Oğlunun polis, asker olma hayali olduğunu belirtti

Oğlunun polis, asker olma hayali olduğunu belirten Sunar, “İnşallah çocuğumun yüzünde iz kalmaz. Kalırsa o hayallerinden uzak kalmış olacak. Şuan için ameliyatı tamamladı. İlerleyen zamanlarda iz kalmaması, kaybolması için farklı operasyonlar yaptırmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.