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Sokak köpeği için dükkandan kablo çekerek ısıtıcı koydu

Bir işletme sahibi, iş yerinin kapısında yatan sokak köpeği için battaniye, süt ve elektrikli ısıtıcı koydu. Elektrikli ısıtıcı için dükkandan kablo çekildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:55
Sokak köpeği için dükkandan kablo çekerek ısıtıcı koydu

Afyonkarahisar’da Kent merkezinde bir esnaf takdire şayan bir davranışta bulundu. Afyonkarahisar’da eksi 13 dereceyi bulan hava sıcaklığında her gece dükkanının önünde yatan sokak köpeği üşümesin diye yere battaniye serdi.

Kabloyu dükkandan çekti

Ardından süt bırakan işletme sahibi bunları da yetersiz görerek dükkanın içinden kablo çekerek köpeğin yattığı yere elektrikli ısıtıcı koydu. İşletme sahibinin bu davranışı yoldan geçenler ve çevredekilerin takdirini topladı.
Sokak köpeğine sahip çıkıldı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:55
  1. Afyon
  2. Sokak köpeğine sahip çıkıldı
  3. afyonkarahisar
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