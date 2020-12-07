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Gündem Sokak kısıtlamasına uymayan kişi sayısı belli oldu
Gündem

Sokak kısıtlamasına uymayan kişi sayısı belli oldu

İçişleri Bakanlığı 2-7 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 37 bin 614 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 09:43:00 -
Sokak kısıtlamasına uymayan kişi sayısı belli oldu

Artışa geçen koronavirüs vakaları, ilave tedbirleri gündeme getirdi.

Böylelikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında da geçerli hale geldi.

İçişleri Bakanlığı da bu kısıtlamalara ilişkin 5 günlük raporu açıkladı.

37 bin 614 kişiye işlem

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, kısıtlama ihlalinde bulunan 37 bin 614 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi.

"Vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağladı"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İlkini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Unutmamalıyız ki kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumanın ve hayatın her alanda normalleşmesinin tek yolu; temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uymaktan geçmektedir. Koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan, kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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