  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çöp kutusuyla övünüp 455 bin konutluk hizmete laf atmıştı! Depremzedelerden Özel'e videolu cevap 28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’ Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster Magandalar sahaya inip kan döktüler! 3 futbolcu hastanelik oldu 3. Dünya Savaşı patlak veriyor! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu! Türkiye bir dönem bunlarla terörle mücadele ediyordu! Türker Ertürk’ün rezil kepaze olduğu anlar Vay 28 Şubat artığı vay! “Öğretmen” kılıklı inanç düşmanından Ramazan ayında velilere hadsiz mesaj Mahallenin adı Mustafa Kemal’di ama fayda etmedi: Sözde Çevreci CHP yine bildiğiniz gibi Batı'da Ramazan coşkusu, Noel’i ışıl ışıl kutlayan Türk AVM’lerde ramazan sessizliği
Spor Galatasaray'ın 5 attığı Juventus'a bir şok daha
Spor

Galatasaray'ın 5 attığı Juventus'a bir şok daha

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın 5 attığı Juventus'a bir şok daha

Galatasaray'ın 5 atarak hezimete uğrattığı Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, Como'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında karşılaşacağı İtalya'nın Juventus takımı, ligde Como'ya 2-0 yenildi.

Siyah-beyazlı takım, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Allianz Stadı'nda Como'yu konuk etti. Müsabakanın 11. dakikasında Mergim Vojvoda'nın golüyle 1-0 öne geçen Como, ilk yarıyı üstün tamamladı.

Misafir takım, maçın 61. dakikasında Maxence Caqueret'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

 

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçta 83 dakika sahada kaldı.

Torino temsilcisi, üst üste 5. resmi maçını kazanamadı. Como ise Serie A'daki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Galatasaray, İstanbul'da 5-2 mağlup ettiği Juventus ile 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk!
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk!

Spor

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk!

Galatasaray’dan Juventus’a tokat: İtalyan basını kudurdu! Milli gururumuz Kenan Yıldız’a demedikleri kalmadı
Galatasaray’dan Juventus’a tokat: İtalyan basını kudurdu! Milli gururumuz Kenan Yıldız’a demedikleri kalmadı

Spor

Galatasaray’dan Juventus’a tokat: İtalyan basını kudurdu! Milli gururumuz Kenan Yıldız’a demedikleri kalmadı

Galatasaray'dan stoper takviyesi: Ousmane Camara için ilk temas kuruldu
Galatasaray'dan stoper takviyesi: Ousmane Camara için ilk temas kuruldu

Spor

Galatasaray'dan stoper takviyesi: Ousmane Camara için ilk temas kuruldu

Galatasaray’dan alkışlanacak hareket
Galatasaray’dan alkışlanacak hareket

Spor

Galatasaray’dan alkışlanacak hareket

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23