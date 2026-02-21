  • İSTANBUL
Gündem 28 Şubat zihniyeti hortladı! Küçük yaştaki yavrumuzun inancına saldıran sözde öğretmen hakkında karar verildi
Gündem

28 Şubat zihniyeti hortladı! Küçük yaştaki yavrumuzun inancına saldıran sözde öğretmen hakkında karar verildi

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
28 Şubat zihniyeti hortladı! Küçük yaştaki yavrumuzun inancına saldıran sözde öğretmen hakkında karar verildi

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda, hafızalardan silinmek istenen karanlık devirlere özenen bir skandal patlak verdi. Henüz 3. sınıf öğrencisi olan masum bir yavrumuzun başörtüsüyle derse girmesine tahammül edemeyen sözde eğitimci, evladımızı sınıftan dışarı atarak inanç hürriyetine pranga vurmaya kalkıştı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Derince Cumhuriyet İlkokulu'nda, 3. sınıf öğrencisi başörtüsüyle derse alınmadı.

10 yaşındaki çocuk, Ramazan ayının başlamasıyla okula başörtüsü takarak gitmek istedi. Ancak sınıf öğretmeni Gülşen Ö., öğrenciyi uyararak sınıftan çıkardı.

Öğrencinin yakını, öğretmenin, "Ben sevmiyorum. Saçını aç, türbanını çıkar. Dışarıda takarsın." ifadelerini kullandığını söyledi.

AÇIĞA ALINDI

Öğrenciyi başörtüsünden dolayı sınıftan çıkartan öğretmenin açığa alındığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

