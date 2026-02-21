28 Şubat zihniyeti hortladı! Küçük yaştaki yavrumuzun inancına saldıran sözde öğretmen hakkında karar verildi
Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda, hafızalardan silinmek istenen karanlık devirlere özenen bir skandal patlak verdi. Henüz 3. sınıf öğrencisi olan masum bir yavrumuzun başörtüsüyle derse girmesine tahammül edemeyen sözde eğitimci, evladımızı sınıftan dışarı atarak inanç hürriyetine pranga vurmaya kalkıştı.

10 yaşındaki çocuk, Ramazan ayının başlamasıyla okula başörtüsü takarak gitmek istedi. Ancak sınıf öğretmeni Gülşen Ö., öğrenciyi uyararak sınıftan çıkardı.
Öğrencinin yakını, öğretmenin, "Ben sevmiyorum. Saçını aç, türbanını çıkar. Dışarıda takarsın." ifadelerini kullandığını söyledi.
AÇIĞA ALINDI
Öğrenciyi başörtüsünden dolayı sınıftan çıkartan öğretmenin açığa alındığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
