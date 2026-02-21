  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Otomobil ticari taksiye arkadan çarptı, trafik felç oldu!
Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Otomobil ticari taksiye arkadan çarptı, trafik felç oldu!

Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Otomobil ticari taksiye arkadan çarptı, trafik felç oldu!

Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazası, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, T.A. yönetimindeki 35 AGC 266 plakalı otomobil, önünde seyreden M.C. idaresindeki 26 T 0408 plakalı ticari taksiye arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da adeta hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir’de otomobilin ticari taksiye çarptığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.A. idaresindeki 35 AGC 266 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kendiyle aynı yönde ilerleyen M.C. idaresindeki 26 T 0408 ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta kullanılmaz hale geldi. Ticari taksi de yolcu olarak bulunan B.Ç. isimli kadın ve 2 aracın sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı trafik durma noktasına geldi.

