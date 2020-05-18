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Sokak hayvanların rızkını tekmeledi, daha sonra özür diledi

Eskişehir’de, sokak hayvanları için parka bırakılan mama ve su kaplarını, ‘sokağa çıkma kısıtlaması ihlal ederek’ tekmeleyen bir şahsa 4 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:20:10 -
Sokak hayvanların rızkını tekmeledi, daha sonra özür diledi

Eskişehir’de, sokak hayvanları için parka bırakılan mama ve su kaplarını, ‘sokağa çıkma kısıtlaması ihlal ederek’ tekmeleyen bir şahsa 4 bin 100 lira cezai işlem uygulandı. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medya üzerinden binlerce kişiye ulaşmasıyla şahıs, yaptıklarından dolayı özür diledi.


Edinilen bilgiye göre; olay Fatih Mahallesi Halman Sokak üzerindeki parkta yaşandı. Dün saat 16.00 sıralarında, parka sokak hayvanlarına kaplarda mama ve su koyan Yavuz Baykal’ın (65), yanına iddialara göre N.B. isimli şahıs geldi. Ardından Baykal’a “Bu ne kardeşim; kedi, köpek, sinek doluyor buralara” diyerek mama ve su kaplarını tekmeleyip dağıtarak tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şahıs uzaklaştı. Bu esnada, Baykal’ın komşuları ise yaşanılanları saniye saniye cep telefonlarıyla görüntüledi.



‘Şüpheliye 4 bin 123 lira ceza kesildi’


Olayın akabinde, vatandaşlar Eskişehir Valiliğine görüntülü ihbar yapılırken, görüntüler sosyal medyada ise büyük tepki topladı. Ardından Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesinde Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı, yaklaşık yarım saat gibi bir sürede tespit ederek cezai işlem uyguladı. N.B.’ye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14/a maddesine Muhalefet suçundan 973 lira olmak üzere toplam 4 bin 123 lira ceza kesildi.



‘Şahıs tepkiler üzerine özür diledi’


Ayrıca Yavuz Baykal, ifadesinde, şahsı tanımadığını aralarında kasten yaralama olayı veya tehdit hakaret olayının meydana gelmediğini, daha sonra şahsın kendisine ulaşarak özür dilediğini ve yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediğini belirtti. Baykal, şahıstan herhangi bir dava ve şikayetinin olmadığını da polis ekiplerine bildirdi.



‘Zabıta ekipleri sokak hayvanları için dolaştı’


Öte yandan olayın yaşandığı sokakta zabıta ekipleri ise, “Değerli Fatih Mahallesi sakinleri, sokaklar hayvanların yaşam alanlarıdır. Hayvanlara zarar vermeyin, hayvanlara zarar verenler 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezaya tabidir” şeklinde anons yaparak sokaklarda dolaştı.

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