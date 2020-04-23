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Sokak hayvanları için beslenme odağı oluşturulacak

Kilis’te, Sokak hayvanları beslenme odağı oluşturulması için çalışma başlatıldı.

2020-04-23 09:54:35 -
Sokak hayvanları için beslenme odağı oluşturulacak

Kilis’te, Sokak hayvanları beslenme odağı oluşturulması için çalışma başlatıldı.


Kilis Vali Yardımcısı Osman Demir başkanlığında hayvanları koruma kurulu toplantısı gerçekleştirildi Toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz ile ilgili kurumların temsilcisi katıldı.


Vali Yardımcısı Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sokak hayvanlarına yönelik atılacak adımlar ele alınarak, beslenme odağı yaptırılması kararlaştırıldı.

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