Hava trafik kontrolünün dikkati faciayı önledi: Aynı kodu taşıyan iki uçak havada çarpışacaktı

American Airlines yaptığı açıklamada, "Hava trafik kontrolörlerinin ve pilotlarımızın titizliği ve profesyonelliği, gerekli mesafenin her zaman korunmasını ve sorunun tespit edilip çözülmesini sağladı. Her iki uçuş da güvenli ve olaysız bir şekilde devam etti" ifadesini kullandı.