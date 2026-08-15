Hava trafik kontrolünün dikkati faciayı önledi: Aynı kodu taşıyan iki uçak havada çarpışacaktı
ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde skandal bir hata az daha felaketle sonuçlanıyordu. Aynı uçuş numarasını taşıyan iki yolcu uçağı havada çarpışmanın eşiğinden döndü. Biri Phoenix'ten kalkan, diğeri Chicago'dan gelen ve her ikisi de "American 2482" çağrı kodunu kullanan iki yolcu uçağı havada kafa kafaya seyrederken fark edildi. Hava trafik kontrolörünün son andaki dikkati ve müdahalesi olası bir felaketi önledi!