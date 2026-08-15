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Hava trafik kontrolünün dikkati faciayı önledi: Aynı kodu taşıyan iki uçak havada çarpışacaktı

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Hava trafik kontrolünün dikkati faciayı önledi: Aynı kodu taşıyan iki uçak havada çarpışacaktı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde skandal bir hata az daha felaketle sonuçlanıyordu. Aynı uçuş numarasını taşıyan iki yolcu uçağı havada çarpışmanın eşiğinden döndü. Biri Phoenix'ten kalkan, diğeri Chicago'dan gelen ve her ikisi de "American 2482" çağrı kodunu kullanan iki yolcu uçağı havada kafa kafaya seyrederken fark edildi. Hava trafik kontrolörünün son andaki dikkati ve müdahalesi olası bir felaketi önledi!

#1
Foto - Hava trafik kontrolünün dikkati faciayı önledi: Aynı kodu taşıyan iki uçak havada çarpışacaktı

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde hava trafik kontrolörü, aynı uçuş numarasına sahip iki uçağı fark edip uçakları farklı irtifalara yönlendirerek olası bir kazayı önledi.

#2
Foto - Hava trafik kontrolünün dikkati faciayı önledi: Aynı kodu taşıyan iki uçak havada çarpışacaktı

Olayla ilgili ses kaydına göre kontrolör biri Phoenix'ten kalkan, diğeri de Chicago'dan gelen ve her ikisi de American 2482 çağrı işaretini kullanan uçakların birbirlerine uygun mesafede seyretmesi için çaba harcadı.

#3
Foto - Hava trafik kontrolünün dikkati faciayı önledi: Aynı kodu taşıyan iki uçak havada çarpışacaktı

Kontrolör, birbirlerine doğru hareket eden uçakları, güvenli şekilde seyretmeleri için farklı irtifalara yönlendirdi. Kontrolör, uçaklar arasında mesafe kalması amacıyla kalkış yapan uçağın pilotuna fazla yükselmemesi talimatını verdi.

#4
Foto - Hava trafik kontrolünün dikkati faciayı önledi: Aynı kodu taşıyan iki uçak havada çarpışacaktı

Her iki uçağın farklı irtifalarda uçmasını sağlayan kontrolör, uçakların havada çarpışmasını bu şekilde önlemiş oldu. Kontrolör, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "25 yıldır hava trafiğiyle uğraşıyorum. Aynı çağrı işaretiyle neredeyse birbirine yaklaşan iki uçak hiç görmedim. Bu oldukça inanılmaz." dedi.

#5
Foto - Hava trafik kontrolünün dikkati faciayı önledi: Aynı kodu taşıyan iki uçak havada çarpışacaktı

American Airlines yaptığı açıklamada, "Hava trafik kontrolörlerinin ve pilotlarımızın titizliği ve profesyonelliği, gerekli mesafenin her zaman korunmasını ve sorunun tespit edilip çözülmesini sağladı. Her iki uçuş da güvenli ve olaysız bir şekilde devam etti" ifadesini kullandı.

#6
Foto - Hava trafik kontrolünün dikkati faciayı önledi: Aynı kodu taşıyan iki uçak havada çarpışacaktı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve American Airlines, olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

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