0553 313 94 23

Sokak hayvanları bayramda da yalnız bırakılmayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Kurban bayramında da hizmet vermeye devam ediyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:41
Sokak hayvanları bayramda da yalnız bırakılmayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Kurban bayramında da hizmet vermeye devam ediyor. Hasta bakıcısından, veterinere kadar personelin tam kadro görevde olacağı bakım evi 7/24 hayvan dostların yardımına koşmak için hazır bulunacak.


Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü’ne bağlı sahipsiz hayvan bakım evi, minik dostlarımız için Kurban Bayramında da görev başında olacak.


Bakım evi, bayram tatili boyunca 2 Veteriner, 1 Veteriner sağlık teknisyeni, 7 hayvan ve hasta bakıcı, 1 hayvan koruma ve kontrol ekibi, 1 enformasyon kayıt görevlisi ile 1 adet Acil müdahale ambulansı, hayvan koruma ve kontrol aracı ve 2 adet hizmet aracı ile 7/24 hayvan dostların yardımına koşacak.



20 bin su ve yem kabı yerleştirildi


Ayrıca ekipler tarafından, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içinde bulunan beslenme odakları, kedi evleri günlük temizlenecek. Minik dostların mama ve su takviyesi kesintisiz devam edecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıktan dolayı mevcut su ve yem kaplarına takviye olarak 20 bin su kabı ve yem kabı sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere yerleştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
    1. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
    2. Defolu çorapla dudak uçuklatan vurgun!
    3. Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
    4. HDP Sözcüsü Günay Kubilay:
    5. Futbol: TFF 1. Lig
    6. Kadın girişimci ’şalvar turizmi’ için..
    7. Çaldıran’a yapılacak 5 spor tesisi..
    8. Denizli'deki deprem
    9. Abdurrahim Albayrak, Falcao için..
    10. Migros ve Trendyol’dan iş birliği
    11. "Umarım avantajlarımızı..
    12. Kurban pazarında hareketlilik arttı,..
    13. Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi..
    14. Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol..
    15. Kurban Bayramı öncesinde gıda..
    16. Şehitler kabirleri başında dualarla..
    17. Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ..
    18. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
    19. Sıcak hava dalgaları Büyük Set..
    20. "Rize-Artvin Havalimanı projesinin..
    21. Bayram tatlılarına ham ballı tavsiye
    22. Mecliste borçlanma tartışması
    23. Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona..
    24. Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü..
    25. Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri..
    26. Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
    27. (Özel) Kendi kurduğu firmada işçi gibi..
    28. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in Kurban..
    29. Muş Kurban Bayramı namazı saatleri..
    30. Futbol: Süper Lig
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!