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Sokağa zehirli makarna bıraktılar... 3 köpek 1 martı telef oldu!

İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa bırakılan, içine zehir karıştırılmış makarnadan yiyen martı ile 3 sokak köpeği telef oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:21
Sokağa zehirli makarna bıraktılar... 3 köpek 1 martı telef oldu!

İzmir'in Urla ilçesi Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içine zehir koydukları makarnayı sokağa bıraktı. Makarnayı yiyen bir martı ve 3 köpek telef oldu, 2 köpek ise hayvanseverlerin veterinere götürmesi sayesinde kurtarıldı.

Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yöneticisi Ender Ülger, makarna içerisine fare zehri konulduğunu düşündüklerini belirterek, duruma tepki gösterdi. Sokak köpeklerinin makarnayı yedikten sonra öldüklerini belirten Ülger, "Burada 4 yıldır aynı sorun ile uğraşıyoruz. Yapan kişiyi biliyoruz, ama elimizde kanıt olmadığı için ayrıca kanunların yetersizliğinden dolayı yaptığımız şikayetlerden sonuç alamıyoruz" dedi.

"Bir çocuk da hayatını kaybedebilirdi"

Urla'da nefes alan her canlının kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Ender Ülger, "Biz bunları korumaya çalışıyoruz. İnsanlar geliyor, bir şekilde canlılara zarar veriyor. Kanunlar yetersiz. Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmalı ve ağır cezalar verilmeli. Yoksa bu işin önüne geçemeyeceğiz. İnsanların sağlığını da ciddi anlamda tehdit ediyor bu davranışlar. Bu psikolojisi bozuk insanlar, katiller yüzünden burada bir insan da ölebilir. Burada bir çocuk da o makarnaya dokunabilir ve hayatını kaybedebilirdi. Buna bilmeden dokunarak hayatını tehlikeye atabilirdi. Hayvanlara yönelik bu acımasızca tutuma artık bir son verilmesini istiyoruz. Biz bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.



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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:21
  1. İzmir
  2. Urla
  3. zehirli makarna
  4. martı
  5. köpek

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