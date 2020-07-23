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Sokağa çıkma yasaklarında en çok dondurma tüketildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:55:08 -
Sokağa çıkma yasaklarında en çok dondurma tüketildi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları sırasında insanların en çok dondurma tükettiği gözlendi.

BBC'nin haberine göre, gıda, ev ve kişisel bakım ürünleri devi Unilever şirketi, haziran ayına kadar geçen 3 aylık sürede dondurma satışlarının yüzde 26 arttığını açıkladı.

Şirket öte yandan sokağa çıkma yasaklarında şampuan ve deodorant gibi kişisel bakım ürünlerine talebin düştüğünü bildirdi.

Sokağa çıkma yasakları sırasında satışı artan ürünler arasında evde tüketilen yiyecekler, çay, dezenfektan, yüzey temizleyicileri ve çamaşır suyunun yer aldığı belirtildi.

Şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı kesimlerinde mart ayında evde her gün kullanılan ürünlerin stok yapılmasından olumlu etkinlendiğini de duyurdu.

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