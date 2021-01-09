Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kısıtlamalar genişletildi. Hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirilirken söz konusu durum karşısında yasağı çiğneyenlerin ne kadar ceza ödeyecekleri merak edilenler arasında yer aldı.

Sokağa çıkma yasağı Türkiye genelinde hafta içi; saat 21.00 ile 05.00 arası olurken hafta sonu ise; cuma günleri saat 21.00’den pazartesi sabah 05.00’e kadar sürmektedir. Bu kısıtlamalara uymayan vatandaşlara da para cezası kesilmektedir. Kısıtlama saatlerinde yasağı çiğneyen ve sokakta olan vatandaşlara ilk olarak kolluk kuvvetleri evlerine dönmeleri için uyaracak. Gerektiği durumlarda yardımda bulunacak.

Sokağa çıkma yasağının cezası nedir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında, kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen evlerine dönmeyen vatandaşlara 3186 TL para cezası kesileceği belirtildi. Para cezasını da dikkate alıp evine dönmeyenler için ise, Türk Ceza Kanunu’nda bulunan Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre alınan önlemlere uymayan kişi veya kişiler iki aydan bir yıla kadar hapis cezası alacak.