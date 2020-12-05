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Yerel Sokağa çıkma yasağında ilginç görüntü! Çığlıklar atarak kaçtılar
Yerel

Sokağa çıkma yasağında ilginç görüntü! Çığlıklar atarak kaçtılar

Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir grup vatandaş, polis aracını görünce çığlıklar atarak kaçtı. O anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:26:00 -

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir grup genç, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal ederek sokak ortasında toplandı. Kalabalığı gören kişilerin ihbar etmesi üzerine kısıtlama ihlalinin yaşandığı caddeye polis ekibi geldi.

Sosyal medyada izlendi

Polis aracının sokağa girdiğini fark eden kalabalık grup, bir anda çığlıklar atarak etraftaki ara sokaklara ve evlere kaçtı. Balkonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Çığlık atarak kaçtılar

Sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görüldü.

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Yorumlar

FAKIR MENDEBUR

Allah belanızı versin. Allah bu cehaletin belasını versin. Allah bu cahillerin belasını versin. Allah bu akilsizlarin bu ahmaklarin belasını versin.
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Ömer

Hep si ruh hastası
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