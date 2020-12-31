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Yaşam Sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstünün ihtiyaçları nasıl karşılanacak?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstünün ihtiyaçları nasıl karşılanacak?

Yılbaşı öncesinde başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı merak kazandı. 2021 yılının ilk gününün ardından da devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstünün ihtiyaçları nasıl karşılanacak? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:19:00 -
Sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstünün ihtiyaçları nasıl karşılanacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede, kısıtlamanın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstünün ihtiyaçları nasıl karşılanacak?

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında; engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

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