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Gündem Sokağa çıkma yasağına uymayan kaç kişiye ceza yazıldığı açıklandı
Gündem

Sokağa çıkma yasağına uymayan kaç kişiye ceza yazıldığı açıklandı

İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 146 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:09:00 -
Sokağa çıkma yasağına uymayan kaç kişiye ceza yazıldığı açıklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler aralığında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci haftasını bitirdi.

İçişleri Bakanlığı, son haftanın denetim raporunu açıkladı.

39 bin 146 kişiye ceza yazıldı

Bakanlık, kısıtlama ihlalinde bulunan 39 bin 146 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi.

"Vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır."

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İkincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüsle mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz."

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