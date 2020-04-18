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Aktüel

Sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma uygulamasına rağmen kahvede bir araya gelip, oyun oynayarak alkol alan 8 kişiye toplam 28 bin 336 lira para cezası uygulandı.

2020-04-18 21:27:10 -
Sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma uygulamasına rağmen kahvede bir araya gelip, oyun oynayarak alkol alan 8 kişiye toplam 28 bin 336 lira para cezası uygulandı.


Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Salihli ilçesinde bugün saat 17.30 sıralarında kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, bir kahvehanede oyun oynayan ve alkol alan 8 kişi tespit edildi. Şahıslara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefetten toplam 28 bin 336 TL cezai işlem uygulandı” denildi.

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