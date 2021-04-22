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Yaşam Sokağa çıkma yasağı saatleri | Marketler fırınlar açık mı?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı saatleri | Marketler fırınlar açık mı?

Market fırın saat kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. Hal böyle olunca 81 ilde hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 23 Nisan resmi tatil olduğu için hafta sonu yasağı üç güne çıkarıldı. Peki, marketler saat kaçta açılıyor? Market ve fırın çalışma saatleri

Yeniakit Publisher
2021-04-22 22:41:00 -
Sokağa çıkma yasağı saatleri | Marketler fırınlar açık mı?

23 Nisan bilindiği gibi resmi tatil. Resmi tatilde pek çok kurum ve kuruluş kapalı. Bu sebeple 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar sokağa çıkma saatlerini, marketlerin ne zaman açılıp ne zaman kapanacağını araştırıyor. Peki, fırınlar ne zaman kapanacak?

Sokağa çıkma yasağı saatleri | Marketler fırınlar açık mı?

Sokağa çıkma yasağı 22 Nisan Perşembe akşamı 19.00’a başladı. Yasak 26 Nisan Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Cuma, cumartesi, pazar günleri; marketler, fırınlar, kasaplar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar evlerine en yakın dükkandan alışverişlerini yapabilecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dışarı çıkması ise yasak.

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