Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının ne zaman saat kaçta biteceğini araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? | Sokağa çıkma cezası ne zaman biter?
Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının saat kaçta noktalanacağını araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı kaçta bitecek?
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe akşamları 21.00’de başlayan kısıtlama ertesi gün sabah 05.00’te sona eriyor.
Cuma akşam 21.00’de başlayan yasak ise pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek.
Pek çok vatandaş yasakların ne kadar süre devam edeceğini merak ediyor. Koronavirüs yasaklarının seyrini salgının durumu netleştirecek. Mart, nisan ve mayıs aylarında uygulanan kısıtlamalar vakaların azalmasıyla kademeli olarak kaldırılmıştı.