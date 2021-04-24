Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hafta sonu 18 yaş altı markete gidebilir mi?
65 yaş üstü, 18 yaş altı markete fırına gidebilir mi? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma uygulanıyor. Bu sebeple hafta sonu sokağa çıkma yasağı 81 ilde sürüyor. Vatandaşlar yasağın sona ereceği saati merak ediyor. Market, fırın, kasap alışverişleri için dışarı çıkmaları gerekenler ise kaç yaşın dışarı çıkabileceğini merak ediyor. 18 yaş altı hafta sonu markete gidebiliyor mu?
14 Nisan Çarşamba gününden itibaren 81 ilde kısmi kapanma uygulanmaya başladı. Vatandaşlar Perşembe akşamı başlayan yasağın ne zaman saat kaçta sona ereceğini araştırmaya başladı.
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hafta sonu 18 yaş altı markete gidebilir mi?
22 Nisan Perşembe akşamı 19.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. 81 ilde cumartesi pazar günü market, bakkal, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar evlerine en yakın dükkana gidip alışverişlerini yapabiliyor. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının ise sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde alışveriş için sokağa çıkması yasak. 65 yaş üstü vatandaşlar ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa destek birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan ulaşabilir.