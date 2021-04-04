Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Salgının birinci yılında illere göre karar dönemi başladı. 1 Mart’ta açıklanan risk haritası 29 Mart’ta revize edildi. Artan vakalar sebebiyle pek çok kısıtlama ise geri döndü. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle yüksek riskli yani turuncu illerde cumartesi akşamı 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor.

Kırmızı kategoride yani çok yüksek riskli 58 ilde ise Cuma akşamı 21.00’de başlayan yasak 5 Nisan Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

Çok yüksek riskli iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller: Şırnak