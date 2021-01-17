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Yaşam Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle 7 haftadır hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? | Sokağa çıkma yasağı 15 Şubat’ta biter mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 20:12:00 -
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Dünya genelinde koronavirüsten 2 milyonu aşkın insan yaşamını yitirdi. Aşılama çalışmaları ise pek çok ülkede devam ediyor. Eski günlere geri dönülmesi içinse toplumların yüzde 60’7, 70’inin aşılanması gerektiği belirtiliyor. Ülkemizde artan vakalar sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli tedbir kararları alındı. Alınana bu kararlar günlük koronavirüs tablosuna olumlu anlamda yansıdı. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Ülkemizde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Hafta içi 21.00’de başlayan yasaklar ertesi gün 05.00’te sona eriyor. Cuma akşamları başlayan yasak ise pazartesi sabah tamamlanıyor. 15 Ocak Cuma akşamı 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

Vaka sayıların düşmesiyle birlikte milyonlarca kişi kısıtlamaların azalıp azalmayacağını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından vakalardaki düşüşe göre kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti. Ancak konu hakkında bir tarih verilmedi.

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