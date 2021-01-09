Aralık 2019’da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde ilk vaka 2020 Mart’ta görüldü. Alınan önemli tedbirlerle ülkemizde vakalar düşük seyretti. Ancak kasım ayında rakamlar tırmanışa geçince önemli tedbirler alındı. Bu kapsamda hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

8 Ocak Cuma akşamı 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Pazartesi 21.00’de başlayacak kısıtlama ise 8 saatin sonunda 05.00’te tamamlanacak. Hafta için her akşam 21.00’de başlayan kısıtlama ertesi gün sabah 05.00’te bitiyor.