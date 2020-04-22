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Aktüel

Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçe girişinde durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada, sokağa çıkma yasağı olan gencin çıkması polisleri şaşkına çevirdi.

2020-04-22 23:30:49 -
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçe girişinde durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada, sokağa çıkma yasağı olan gencin çıkması polisleri şaşkına çevirdi.


Edinilen bilgiye göre, Emet ilçe girişinde Türkiye geneli huzur operasyonunda uygulama yapan polis ekipleri tüm araçlarda kapsamlı arama çalışması yaptı. Yapılan çalışma sırasında 43 ABD 627 plakalı Muzaffer Ş. yönetiminde otomobilin bagajından sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı M.A. otomobil bagajında yapılan kontrolde polise yakalandı.


M.A., polise yaptığı açıklamada, 19 yaşında olduğunu ceza yememek için kontrol noktasının üst tarafında bagaja bindiğini söyledi. Polis ekipleri genç hakkında yasal işlem başlatıp polis merkezine götürdü.

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