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Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sokağa çıkma kısıtlaması bitti mi? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde devam ediyor? Sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde devam ediyor? Sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde kalktı? Sokağa çıkma yasağı hakkında resmi açıklama yapıldı mı? tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:20:00 -
Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar ve tedbirler alınmıştı. Bu tedbirlerin içinde ülkemizde de uygulanan büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kalktı mı? şeklinde sorular arama motorlarında en çok aranan konular arasında yerini aldı. Peki Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği şehirlerimizde şuana kadar yasak devam ediyor ve herhangi bir yasak kalkması söz konusu değil. Sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmıyacağı bugün (28.05.2020) tarihinde yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısından sonra netlik kazanacak.

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