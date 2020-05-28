Aralık ayında Çin’de başlayan koranavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından Türkiye’de pek çok önlem alındı. Bu önlemlerden biri de büyükşehirlerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Son olarak ramazan bayramı boyunca 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Peki, bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği merak konusu. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar da kendileri için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. 28 Mayıs Perşembe günü Kabine Toplantısı yapılacak. Toplantıda yeni kararlar ve uygulanan tedbirlerle ilgili yol haritasının çizilmesi bekleniyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu akşam açıklama yapması bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağının kaldırılması erken mi? Sokağa çıkma yasağının kaldırılması tehlikeli mi?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ceyhan son derece önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Sağlık açısından sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesinde fayda var. Ama bir taraftan da işin ekonomik boyutunu unutmamak lazım. Bir ülke sürekli sokağa çıkmayarak, iş yerlerini kapatarak kendi varlığını sürdüremez. Mutlaka bazı tedbirler kaldırılacak ya da konacak. Her kaldırılan tedbirin risk oluşturduğunu düşünmek lazım. Şöyle bir ortam düşünün; bütün insanlar dışarıya çıkın dediğinizde maskesini düzgün takıyor ve fiziksel mesafeye dikkat ediyor.Sizin zaten hiçbir tedbir almanıza gerek kalmaz ki o zaman. Düğün ve nişanlarını yaparsınız, restoranları açabilirsiniz. Camilerde ibadetinizi yapabilirsiniz. Bütün bu problemler bazı insanların kurallara uymaması nedeniyle ortaya çıkıyor. Herkes kurallara dikkat ederse virüsün insanlara bulaşma şansı yok” dedi.