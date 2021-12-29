Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasakları ne zaman başlayacak?
Hafta sonu yasakları yeniden başlar mı? Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamaların tamamı 1 Temmuz 2021’de kaldırıldı. Ancak omicron varyantı sebebiyle vaka sayıları büyük bir sıçrayış yaptı. Bu sebeple vatandaşlar kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı olur mu?
Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. Salgınla mücadele edilirken ortaya çıkan yeni varyantlar ise kaygı yaşatıyor. Artan vakaların ardından ise akıllara ‘Yasaklar geri mi dönecek?’ sorusu geldi.
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasakları ne zaman başlayacak?
Yılın son Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 29 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı açıklama yapması bekleniyor. Geride bıraktığımız süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda hayatın kısıtlamalar olmadan kurallara uyum sağlayarak devam edeceğini belirttiler. Omicron varyantının ardından ise konu hakkında yeni bir açıklama gelmedi.