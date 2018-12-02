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Sokağa çıkma yasağı geldi! Operasyon başlıyor

Bitlis'te terör operasyonları nedeniyle bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

02 Aralık 2018 Pazar 23:22
Sokağa çıkma yasağı geldi! Operasyon başlıyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Hizan’a bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ekinli köyü, Deliktaş mezrası, Bilgili mezrası, Sarıbal mezrası, Yaylacık köyü, Çalışkanlar köyü, Yeniçay Mezrası, Yolbilen köyü, Gedik mezrası, Akyazı mezrası, Özenli Mezrası, Sarıtaş köyü, Uzerban Mezrası, Erencik köyü, Otluk Mezrası, Tatrik mezrası, Harmandöven mezrası bölgelerinde, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Aralık 2018 Pazar günü saat 23.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:22
  1. Bitlis
  2. sokağa çıkma yasağı

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